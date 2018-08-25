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وظيفة بـ 184 ألف دولار في شوارع سان فرانسيسكو

25
AUGUST
2018
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في سان فرانسيسكو، يكسب عدد كبير من الأشخاص أكثر من 184 ألف دولار في السنة براتب وفوائد إضافية من خلال وظيفة "تنظيف البراز".
وقال موقع "بيزنيس إنسايدر" إن أعضاء "Poop Patrol" في المدينة الأميركية يحصلون على راتب قدره 71760 دولار سنويا، بالإضافة إلى نحو 112 ألف دولار كمزايا إضافية مثل الرعاية الصحية ومدخرات التقاعد.

ويتكلف موظفو "بوب باترول" بمحاربة مشكلة النفايات البشرية المنتشرة في بعض أحياء المدينة.

وفي أغسطس، أعلنت سلطات المدينة أن خمسة موظفين من إدارة فرانسيسكو للأشغال العامة سيتجولون في حي تندرولين، الذي يتواجد فيه عدد كبير من الأشخاص بدون مأوى، لتنظيف المنطقة وتعقيم الشوارع.

وتقدر ميزانية هذه المبادرة بأكثر من 830 ألف دولار، وذلك في إطار جهود المدينة لمحاربة مشكلة "البراز"، التي نتج عنها أكثر من 14 ألف مكالمة شكوى منذ بداية العام الجاري.

وقال المصدر إن الأمر لا يتعلق فقط بأصحاب الكلاب الذين لا يجمعون براز حيواناتهم الأليفة، بل حتى بالأشخاص بدون مأوى، مشيرا إلى أن المدينة ستشهد قريبا انتشار "مراحيض متنقلة" ومحطات للنفايات في مختلف الأحياء.

وتتوفر المدينة على دورات مياه متنقلة، لكنها قليلة وتغلق في حدود الساعة الثامنة مساء على أبعد تقدير، وهو ما يترك مجالا كبيرا للمشردين للتخلص من فضلاتهم في الشارع العام.

وتظل نسبة الأشخاص المشردين، في المدينة المنتمية لولاية كاليفورنيا، مرتفعة جدا مقارنة مع المدن الأميركية الأخرى، بالرغم من جهود السلطات التي تعمل على خفض هذا العدد قبل نهاية السنة الجارية.

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