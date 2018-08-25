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أميركا تكبّد كوبا خسائر بالمليارات خلال عام

25
AUGUST
2018
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أعلنت وزارة الخارجية الكوبية، الجمعة، أن الجزيرة خسرت 4.3 مليارات دولار بين أبريل 2017 ومارس من العام الجاري بسبب الحظر الذي تفرضه الولايات المتحدة.
وقالت الوزارة في بيان رسمي "في الفترة التي يغطيها التقرير، سبب الحصار خسائر بقيمة 4.3 مليار دولار لكوبا".

وأعادت الولايات المتحدة وكوبا في يوليو 2015 العلاقات بينهما بعد قطيعة دامت خمسين عاما. لكن الكونغرس أبقى على الحظر خلافا لما كان يريد الرئيس السابق باراك أوباما.

وأضافت الوزارة في بيانها أنه منذ فرضه في 1962 "أدى هذا الحظر إلى أضرار بقيمة 134.499 مليار دولار بالأسعار الحالية".

وبهدف الحد من التقارب الذي دشنه أوباما، أعاد الرئيس الأميركي الحالي دونالد ترامب في نوفمبر 2017 العقوبات لكنه سمح للأميركيين "بالسفر إلى كوبا وبدعم الشركات الخاصة الصغيرة" في الجزيرة.

وأوضحت الخارجية الكوبية أن هذه الإجراءات "أدت إلى انخفاض كبير في زيارات القادمين من الولايات المتحدة وخلقت عقبات كبرى أمام العلاقات الاقتصادية والتجارية للشركات الكوبية مع شركاء محتملين أميركيين أو من دول أخرى".

وتابعت أن "تعزيز حصار كوبا ترافق مع خطاب عدواني وتهديدي ولا ينم عن احترام من قبل أعلى المستويات في الإدارة الأميركية، ما يؤدي إلى نقص كبير في الثقة وإلى غموض".

وتقدم الجزيرة كل سنة تقريرا إلى الأمم المتحدة بموجب قرار تبنته الجمعية العامة ويحمل عنوان "ضرورة إنهاء الحظر الاقتصادي والتجاري والمالي الذي تفرضه الولايات المتحدة على كوبا".

ومنذ 1992، وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة 26 مرة على هذا التقرير، ما يعني أنها ترفض الحظر الأميركي.

وسيعرض التقرير هذه السنة خلال الاجتماع السنوي للجمعية العامة في موعد لم يحدد بعد.

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