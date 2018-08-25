غوغل وتويتر وفايسبوك يدرسان كيفية مواجهة التلاعب بالانتخابات الاميركية

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نشرت صحيفة "الديلي تلغراف" موضوعاً عن الانتخابات المقبلة في اميركا بعنوان "عمالقة شبكات التواصل الاجتماعي يناقشون كيفية مقاومة التلاعب الخارجي بانتخابات التجديد النصفي للكونغرس".

وتقول الصحيفة إن الشركات المتخصصة في عالم التقنية وشبكات التواصل الاجتماعي وبينها شركة فايسبوك وتويتر وغوغل وسنابشات ومايكروسوفت قررت مؤخرا عقد اجتماع لمناقشة ملف مواجهة محاولات التلاعب بالانتخابات المقبلة في الولايات المتحدة.

وتضيف أن الاجتماع سيعقد في مقر شركة تويتر في مدينة سان فرانسيسكو لتنسيق الجهود ومشاركة المعلومات لمواجهة الدعاية السياسية مدفوعة الأجر مع احتمالية تكرار هذا النوع من الاجتماعات.

وتوضح الصحيفة أن فايسبوك وتويتر ومايكروسوفت قاموا مؤخراً بإلغاء حسابات وصفحات مرتبطة بروسيا وإيران ونشرت أخبارا عن منطقة الشرق الأوسط والولايات المتحدة وبريطانيا.

ونقلت الصحيفة عن شركة "فاير أي" المختصة في شؤون الأمن التكنولوجي قولها إن هذه الصفحات "جزء من شبكة لبث الدعاية المؤيدة لإيران خاصة في ملف العلاقات بينها وبين المملكة العربية السعودية والمعادية لإسرائيل".