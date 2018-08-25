قتل زوجته وابنته بطابة يوغا ملأها بغاز سام!

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اتهمت السلطات في هونغ كونغ طبيب تخدير بقتل زوجته وابنته بكرة تستخدم في اليوغا ملأها بغاز أول أكسيد الكربون.

وفي هذا الاطار يمثل الطبيب الماليزي كهام كيم سون أمام المحكمة العليا حاليا، وقد دفع ببراءته ممّا نسب إليه.



وكان عثر عام 2015، على ابنته وزوجته جثتين في سيارة مقفلة، وفي داخلها كرة لليوغا وتبيّن بعد التشريح أن سبب الوفاة هو استنشاق الغاز.

وقد اتهم المحققون الطبيب، البالغ من العمر 53 عاما، بأنه خطّط لقتل زوجته التي كانت ترفض الطلاق منه، فيما أفاد شهود بأنهم رأوا الطبيب يملأ كرتين بغاز ثاني أكسيد الكربون في الجامعة الصينية في هونغ كونغ، حيث يُدرّس.



وقال لزملائه إنه سيستخدم هذا الغاز للتجارب على أرانب، لكنه أبلغ الشرطة أنه أراد أن يستخدمه للتخلّص من جرذان في منزله.