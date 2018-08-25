محرك طائرة يقذف فتى لمسافة عشرة امتار واصابته بجروح بالغة

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نجا فتى بريطاني يبلغ من العمر 12 عاماً من الموت اذ قذفته قوة طرد الرياح من محرك طائرة إيرباص 320 إلى مسافة 32 قدماً، لكن أصيب بإصابات بالغة.



وكان الفتى، بحسب ما اشار موقع قناة "العربية" يقف خارج مطار جزيرة سكياثوس باليونان مع والده، يشاهد الطائرات وهي تقلع عندما وقع الحادث على الشاطئ.



ويعتقد أن عاصفة الرياح التي تسبب فيها المحرك رفعت الصبي إلى أعلى وقذفت به، أثناء مشاهدته للطائرة المتجهة إلى لندن، وهي تطير فوق رأسه بأقدام وبمسافة بسيطة.



وكاد الفتى أن يصطدم بصخرة كبيرة وقد سقط من على ارتفاع عشرة أمتار على الرمال.



وفي السياق يقول الخبراء إن الرمال هي التي أنقذت حياة الصبي وتم نقله بواسطة سيارة إسعاف إلى مركز سكياثوس الصحي حيث خضع لفحص كامل.



وقد حصل على الإسعافات الأولية الطارئة، قبل نقله إلى مستشفى أتشيلوبوليو في مدينة فولوس اليونانية، لتلقي المزيد من العلاج.