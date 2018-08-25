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ناسا تعلن رؤية مستقبلية لاستثمار ماء القمر

25
AUGUST
2018
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ترجمها لإيلاف عبدالاله مجيد-
أعلن جيم برايدنستين رئيس وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" رؤية مستقبلية لاستخدام ماء القمر في استكشاف الفضاء برحلات إلى الكواكب الأخرى.

وتحدث برايدنستين عن اطلاق عملية جديدة و"مستمرة" يشكل الجليد المائي المكتشف حديثاً على سطح جارنا الأقرب ركنًا أساسياً فيها.

وتتضمن هذه الرؤية المستقبلية تسيير رحلات مكوكية بين الأرض والقمر وبناء محطة فضائية تنطلق منها رحلات إلى المريخ وأبعد منه داخل منظومتنا الشمسية، كما افادت صحيفة الاندبندنت.

ونقلت الصحيفة عن رئيس ناسا اكتشاف مئات مليارات الاطنان من الجليد المائي على سطح القمر، مشيرة إلى أنّ هذه اول مرة يؤكد فيها علماء بالرصد المباشر وجود ماء على سطح القمر بعد تحليل ناسا للمعلومات التي جمعتها مركبة فضائية من الهند. واظهر التحليل وجود مئات الرقع الجليدية في الأجزاء الأكثر ظلاماً وبرودة من مناطق القمر القطبية.

ويضفي الاكتشاف بعداً جديداً على الجهود الرامية إلى ارسال بشر من جديد إلى القمر لأول مرة منذ نصف قرن. فإن وجود ماء يوفر مورداً ثميناً ليس للشرب فحسب، وانما لانتاج وقود للصواريخ واوكسجين للتنفس ايضاً.

وصرحت سارا نوبل العالمة المختصة بالقمر في ناسا لوكالة رويترز أن كمية الجليد المائي الموجودة في القمر ليست معروفة حتى الآن وسيتعين استشكاف السطح بروبوتات أو مركبات جوالة في اكثر من مكان لمعرفة ذلك.

وتتركز غالبية الماء المتجمد الذي تأكد وجوده في ظلال فوهات بركانية في قطبي القمر، حيث لا ترتفع درجة الحرارة ابداً أكثر من 156 درجة تحت الصفر.

وكان يُعتقد لفترة طويلة ان القمر قاحل بالكامل أو يكاد ان يكون بلا رطوبة، ولكن العلماء اكتشفوا ادلة متزايدة في السنوات الأخيرة على وجود ماء هناك.

وتحدث رئيس ناسا لوكالة رويترز عن جعل الجيل القادم من استكشاف القمر "عملية متواصلة" باستخدام الصواريخ وغيرها من المركبات الفضائية التي يمكن ان تُستخدم مرات متكررة.

وقال برايدنستين "نحن نريد محطة فضائية حول القمر ونريد مركبات مكوكية بين المحطة الفضائية وسطح القمر"، بالاضافة إلى مركبات تنتقل من مدار الأرض إلى مدار القمر.

وكان برنامج ناسا السابق لاستكشاف القمر باستخدام رواد فضاء انتهى مع رحلة ابولو 17 في عام 1972. وأعلن الرئيس دونالد ترمب أواخر العام الماضي هدف إرسال رواد فضاء مجدداً إلى القمر تمهيداً لرحلة إلى المريخ.

وألغت ناسا في مايو هذا العام ارسال مركبة جوالة إلى القمر في اطار مشروع للقيام بأول عمليات تعدين خارج الأرض.

The Independent
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