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ارتفاع جديد لعدد ضحايا زلزال لومبوك

24
AUGUST
2018
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ارتفع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب لومبوك الإندونيسية في الأيام الماضية إلى 555 قتيلا وحوالي 1500 جريح، وفق ما أفادت به حصيلة شبه نهائية نشرتها سلطات الأرخبيل الواقع في جنوب شرق آسيا.
وكانت هذه الجزيرة السياحية المجاورة لجزيرة بالي في جنوب إندونيسيا شهدت زلزالين عنيفين في 29 يوليو و05 أغسطس، تلتهما هزات ارتدادية قوية ثم زلزال بلغت شدته 6.9 درجات في 19 أغسطس.
 
وفي المجموع، قتل 555 شخصا معظمهم في شمال جزيرة لومبوك القريبة من مركز معظم الهزات، حسبما ذكرت الوكالة الوطنية لإدارة الزلازل. أما الآخرون فقد لقوا مصرعهم في جزيرة سومبايا المجاورة التي طالتها الهزات الأرضية.
 
وتقع المناطق السياحية خصوصا في غرب وجنوب لومبوك.
 
وأوضحت الوكالة أن معظم الضحايا سقطوا بسبب انهيار منشآت، موضحة أن عشرات الآلاف من المنازل والمساجد والمباني الأخرى تضررت أو دمرت.
 
ويقيم نحو 390 ألف شخص في ملاجئ مؤقتة حاليا، حسب المصدر نفسه.
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