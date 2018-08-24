"نزهة غير متوقعة" للأمير هاري وزوجته ميغان

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فوجئ سكان العاصمة البريطانية لندن، بنزهة "غير متوقعة" من الأمير هاري وزوجته الممثلة الأميركية السابقة ميغان ماركل، ظهرا خلالها وهما يتنزهان برفقة كلب بكل حرية وبدون حراسة، قبل أن يلاحظوا "السبب الخفي" لاحقا.

وظهر الأمير وزوجته وهما يأكلان في مطعم، ثم يستقلان سيارة أجرة برفقة كلب، ليتوجها إلى حديقة ويسيران بكل حرية بعيدا عن الكاميرات والحراس.

وبعد تدقيق، انتبه الناس إلى حقيقة أن الأمر برمته "خدعة"، وأن الشخصين الذين يسيران، يرتديات قناعين من الشمع من صنع متحف "مدام توسو" الشهير.

وأحدثت صور النزهة ومقاطع الفيديو ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي.