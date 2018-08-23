هل يصل براد بيت وانجلينا جولي الى حل يرضي الطرفين؟

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كشف تقرير أنّ الممثلة العالمية أنجلينا جولي والممثل العالمي براد بيت توصلا إلى اتفاق مؤقت في معركة حضانة أطفالهما بينهما، ووفقاً لأحد المصادر، فإنّه تمّ الاتفاق على الترتيب المُؤقّت بين الطرفين لرؤية براد للأطفال.

وتابع المصدر أنّ أنجلينا وضعت مشاكلها مع براد جانباً وقرّرت أن تستمتع مع أطفالها بالأيام القليلة الباقية من الصيف قبل بدء الدراسة ورصدتها الكاميرات وهي تتسوق برفقة شيلوه (12 عاماً) وزهرة (13 عاماً) حيث كانت السعادة واضحة عليهم.

وكان أعرب براد سابقا عن خوفه من أن تهرب أنجلينا إلى خارج الولايات المتحدة الأميركية برفقة أطفالهما الصغار، متوقعاً أن تكون لندن محطتها التالية.

ويخشى بيت أن تسعى جولي للحصول على حضانة كاملة للأطفال، وبعدها الانتقال برفقة أولادها للعيش بعيدا عنه، إذ أنها بحاجة اليوم إلى إذنه في حال أرادت مغادرة أراضي الولايات المتحدة برفقة الأولاد.

المصدر: الفن