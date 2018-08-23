living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

صرخة مدوية.. الحرائق ستصبح أكثر دموية في العالم

23
AUGUST
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

حذر عالم ألماني بارز، من أن تشكل الحرائق تهديدا أكبر على مستوى العالم في العقود المقبلة، كاشفا عن مجموعة من العوامل التي تلعب دورا في زيادة هذا الخطر.
وقال غولدامير، بعد لقاء جمعه برئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس، إن تغير المناخ ونمو المدن والتغير في طبيعة استغلال الأراضي والزراعة لأغراض تجارية، جميعها عوامل تخلق خطرا متزايدة من وقوع حرائق غابات دامية على مستوى العالم.

ومن المقرر أن يقود العالم جوان غولدامير، الذي يترأس مركز مراقبة الحرائق عبر العالم التابع لمعهد ماكس بلانك للكيمياء في ألمانيا، تحقيقا مستقلا في حرائق غابات دامية شهدتها اليونان في 23 يوليو الماضي، حسب ما ذكرت وكالة أسوشييتد برس.

وأودت الحرائق بحياة 96 شخصا، وأتت على مئات المنازل في منطقة ساحلية قرب العاصمة اليونانية أثينا.

وكانت الولايات المتحدة قد شهدت أيضا حرائق ضخمة في مطلع أغسطس الجاري، أتت على أكثر من 1.6 مليون فدان.

وكان المركز الوطني للتنسيق بين الوكالات، قد قال إن أكثر من 30 ألف فرد، من بينهم رجال إطفاء من كل أنحاء الولايات المتحدة، ونحو 140 من أستراليا ونيوزلندا، شاركوا في مكافحة تلك الحرائق.

واجتاحت الحرائق ولايات من واشنطن إلى نيو مكسيكو، فيما كانت كاليفورنيا من بين أكثر الولايات تضررا.

Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout