صرخة مدوية.. الحرائق ستصبح أكثر دموية في العالم

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حذر عالم ألماني بارز، من أن تشكل الحرائق تهديدا أكبر على مستوى العالم في العقود المقبلة، كاشفا عن مجموعة من العوامل التي تلعب دورا في زيادة هذا الخطر.

وقال غولدامير، بعد لقاء جمعه برئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس، إن تغير المناخ ونمو المدن والتغير في طبيعة استغلال الأراضي والزراعة لأغراض تجارية، جميعها عوامل تخلق خطرا متزايدة من وقوع حرائق غابات دامية على مستوى العالم.

ومن المقرر أن يقود العالم جوان غولدامير، الذي يترأس مركز مراقبة الحرائق عبر العالم التابع لمعهد ماكس بلانك للكيمياء في ألمانيا، تحقيقا مستقلا في حرائق غابات دامية شهدتها اليونان في 23 يوليو الماضي، حسب ما ذكرت وكالة أسوشييتد برس.

وأودت الحرائق بحياة 96 شخصا، وأتت على مئات المنازل في منطقة ساحلية قرب العاصمة اليونانية أثينا.

وكانت الولايات المتحدة قد شهدت أيضا حرائق ضخمة في مطلع أغسطس الجاري، أتت على أكثر من 1.6 مليون فدان.

وكان المركز الوطني للتنسيق بين الوكالات، قد قال إن أكثر من 30 ألف فرد، من بينهم رجال إطفاء من كل أنحاء الولايات المتحدة، ونحو 140 من أستراليا ونيوزلندا، شاركوا في مكافحة تلك الحرائق.

واجتاحت الحرائق ولايات من واشنطن إلى نيو مكسيكو، فيما كانت كاليفورنيا من بين أكثر الولايات تضررا.