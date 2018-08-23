شابة تتولى مهامها كأول قائدة طائرة مقاتلة في اليابان

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تتولى شابة يابانية في الأيام المقبلة مهامها في سلاح الجو لتكون أول قائدة لطائرة مقاتلة في هذا البلد الذي ما زال محافظاً في المسائل الاجتماعية.

وتخرّجت ميزا ماتوشيما البالغة من العمر 26 عاماً من الكليّة الحربية وأنهت تدريباتها الأربعاء، وهي ستعيّن الجمعة رسمياً في سلاح الجوّ، بحسب ما أعلنت وزارة الدفاع في بيان مقتضب اليوم الخميس.

وقالت ميزا ماتوشيما لوسائل الإعلام المحلية: "منذ اليوم الذي شاهدتُ فيه فيلم "توب غن" أيام المدرسة، وقعت في حبّ الطائرات المقاتلة". وتمنّت أن تسلك نساء أخريات طريقها.

وكانت القوات المسلحة اليابانية قررت في العام 1993 أن تصبح كلّ مهامها متاحة للرجال والنساء ما عدا قيادة طائرات الاستطلاع والطائرات المقاتلة. ورفع هذا الاستثناء في العام 2015، فسمح لماتوشيما أن تنضمّ إلى قوات النخبة وتقود طائرة "أف 15".

ولا تمثّل النساء حتى الآن سوى 6.4% من عديد الجيش الياباني البالغ 228 ألفاً.

المصدر: 24.ae