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رسالة تُرعب قنصلية استراليا..!

23
AUGUST
2018
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عززت القنصلية الاسترالية في مدينة سورابايا الإندونيسية إجراءات الأمن الخميس بعد منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يحث على "قتل" مسؤوليها هناك.
 
وحدثت وزارة الشؤون الخارجية نصائحها بشأن السفر اليوم، وأشارت إلى أن المسؤولين الاستراليين في سورابايا لن يحضروا مناسبة في جامعة إيرلانجا في المدينة "بسبب تزايد المخاوف الأمنية".
 
وأوضح مصدران أمنيان في إندونيسيا ان التهديد الأمني يتعلق بمنشور على وسائل التواصل الاجتماعي يحث الإندونيسيين في سورابايا وإقليم جاوة الشرقية على "قتل هؤلاء المسؤولين الاستراليين".
 
وذكرت الرسالة التي اطلعت عليها رويترز وأكد مسؤولون أنها مبعث القلق "استراليا عضو في التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية الذي ذبح آلاف المسلمين.. فلتثأروا لدماء المسلمين".
 
وبحسب مسؤول أمني في إندونيسيا، فإن المنشور انطلق من هولندا فيما يبدو، وقد ظهر أولا على تطبيق تليجرام وانتشر بعد ذلك على مواقع أخرى للتواصل الاجتماعي. 
 
 
 
 
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