بالفيديو - "إلقاء القبض" على باتمان في كندا!

A + A -

صور شهود عيان مركبة خارقة "سيارة باتمان" في مقاطعة أونتاريو الكندية، وهي تجتاز الشارع بسرعة جنونية.

وانتشر الفيديو الغريب في وسائل التواصل الاجتماعية، حيث تطارد سيارة الشرطة "سيارة باتمان" وتتمكن من اعتراضها. لكن المفاجأة الأكبر للجمهور، كانت نزول "باتمان" شخصيا من السيارة.

وتساءل مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي عن حقيقة ما رأوه وعن باتمان الذي اعتقلته الشرطة لاحقا. فتبين أن السائق الغريب الذي انتحل شخصية بطل الأفلام الأسطورية، ما هو إلا المواطن، ستيفن لورانس، الذي كان عائدا إلى منزله من باري ساوند.

وقص لورانس حكايته الطريفة حيث ارتدى في هذا اليوم زيه المفضل (زي باتمان)، وانطلق في سيارته ليصبح نجم الشوارع التي يمر بها حيث يتلقى إشارات الإعجاب من ركاب وسائقي السيارات الأخرى الذين يصورونه أيضا.

لذلك وقف عند إشارة المرور، وطلب من عناصر دورية شرطة المرور الطلب من سائقي السيارات الأخرى عدم تشتيت انتباههم أثناء تصويرهم له، حرصا على سلامتهم وسلامة من في السيارات الأخرى في الشارع.

وعندما انطلق باتمان من جديد، لاحظ أن دورية الشرطة هي التي تتعقبه لالتقاط صورة تذكارية معه.