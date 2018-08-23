living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

صورة "الشرطية المرضعة" تثير ضجة.. والسلطات تفاجئها

23
AUGUST
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
تحولت شرطية أرجنتينية إلى نجمة في البلاد، مؤخرا، بعدما انتشرت صورتها وهي ترضع طفلا غريبا وجدته يبكي في أحد المستشفيات، وفي أحدث خطوة للسلطات، تم تكريم "سيدة الأمن"، وجرت ترقيتها إلى مرتبة ضابطة.
 
وذكرت تقارير إعلامية، أن سيليستي جاكلين أيالا، (شرطية بمرتبة عريف سابقا) زارت مستشفى للأطفال بمنطقة بيريسو في بوينوس آيريس، في إطار عملها، حيث سمعت طفلا يبكي بشكل مثير، ولأن الشرطية أصبحت أما في الآونة الأخيرة فقد أدركت أن الرضيع كان في حاجة ماسة إلى الغذاء.
 
وأظهرت صورة تم تداولها على المنصات الاجتماعية الشرطية بملابسها الرسمية تقوم بإرضاع الطفل بعدما تيقنت بأنه كان في حاجة مستعجلة إلى الغذاء، وفق ما نقلت "سي إن إن".
 
وشارك أحد زملاء الشرطية صورة الإرضاع فانتشرت بصورة واسعة على فيسبوك كما بلغ عدد من قاموا بمشاركتها 112 ألفا، وسط ثناء على الحس الإنساني الذي جعل المرأة لا تقتصر على أداء مهامها الأمنية بل تحرص على العناية بطفل لا تعرفه.
 
وكتب زميل الشرطية "أريد أن أشارك الناس هذا التصرف العظيم الذي ينبض حبا، بالنظر إلى ما قمت به مع هذا الطفل الصغير".
 
وبحسب السلطات فإن الطفل جرى إبعاده عن والدته في الفترة الأخيرة، لكنها لم تشر إلى السبب الذي دعا إلى هذه الخطوة.
 
 
 
 
 
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout