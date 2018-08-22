شعر الركاب بالغثيان وفقد بعضهم وعيه.. إلغاء رحلة تقلّ لبنانيين من مديوغوريه!

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تعرّض عدد من اللبنانيين الذين كانوا في رحلة حجّ إلى مديوغوريه للتسمّم ما استدعى نقلهم الى المستشفيات، ومنع السفر عنهم لبنان.

في اتصال لصوت لبنان مع احد اعضاء الوفد في مديوغوريه افيد بانه تم تأجيل رحلة العودة الى لبنان لمدة ست وثلاثين ساعة بانتظار جلاء حالة المرضى والتأكد من عدم وجود حالات مرضية اخرى.

وفي التفاصيل، شعر الركاب بالغثيان منذ وصولهم إلى المطار، وفقد بعضهم وعيه، ما استدعى توجّه فرق من الاطباء الى حرم المطار وتحديدا الى الطائرة لمعالجة الحالات، لكنها لم تتحسن بل أُنزل قسم منها من الطائرة وتمّ نقلها الى المستشفيات، وطالب قبطان الطائرة بمنع السفر عن كل من شعر بأعراض التسمّم.