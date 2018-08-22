living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

صورة "الوزيرة وبوتن" تثير عاصفة انتقادات

22
AUGUST
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
تعرضت وزيرة خارجية النمسا، كارين كنايسل، لعاصفة من الانتقادات، بعد أن انحنت بشدة للرئيس الروسي فلاديمير بوتن خلال حفل زفافها.
وقال منتقدون إنه هذه اللفتة الساذجة ستلحق الضرر بسمعة النمسا وحكومتها، وفق ما أوردت وكالة "رويترز"، الأربعاء.
 
وكان بوتن نجم المدعوين إلى حفل زفاف كنايسل في قرية نمساوية مطلع الأسبوع، وإن لم يكن من المعروف أنه صديق حميم للوزيرة النمساوية.
 
وأظهرت مقاطع مصورة كنايسل تختتم رقصة فالس مع بوتن بانحناءة شديدة في لفتة قالت بعض وسائل الإعلام إنها تعطي دعاية للكرملين وتضر بالنمسا لسنوات مقبلة.
 
وقالت صحيفة دير ستاندرد المحلية "جثو كنايسل على ركبتيها أمام بوتن عار".
 
وأضافت "وزيرة الخارجية فقدت كل مصداقيتها بسبب الطريقة التي عاملت بها بوتن".
 
وكان حزب الحرية اليميني المتطرف، الذي أبرم اتفاق تعاون مع حزب روسيا المتحدة بزعامة بوتن، قد عين كنايسل (53 عاما) وزيرة للخارجية.
 
وكنايسل خبيرة في شؤون الشرق الأوسط، وتتقن لغات عدة.
 
واستغل منتقدوها حقيقة تولي النمسا رئاسة الاتحاد الأوروبي حاليا في وقت تتزايد فيه التوترات بين الاتحاد وروسيا بشأن سلسلة من القضايا.
 
ولم تحذ النمسا حذو الأعضاء الآخرين في الاتحاد الأوروبي هذا العام في طرد دبلوماسيين روس، على خلفية اتهام بريطانيا الكرملين بالتورط في استخدام غاز أعصاب ضد جاسوس روسي سابق وابنته في إنجلترا.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout