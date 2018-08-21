الخارجية الأمريكية تتحدث عن لقاء بوتين وترامب في هلسنكي

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أعلن مساعد وزير الخارجية الأمريكية، ويس ميتشل، اليوم الثلاثاء، أن محادثات تموز/ يوليو، بين رئيسي روسيا والولايات المتحدة، فلاديمير بوتين ودونالد ترامب في هلسنكي، لم تكن عميقة في مضمونها.

واشنطن — سبوتنيك. وقال ميتشل خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ الأمريكي، ردا عن سؤال لسيناتور حول ما إذا كان الرئيسان قد ناقشا تمديد المعاهدة بشأن الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية "ستارت 3"، "لم تكن هذه المناقشات عميقة بمضمونها".

وأضاف ميتشل: "النتيجة الوحيدة لهذه المناقشات كانت في التوصل إلى اتفاق بشأن الاجتماع المقبل لمجلسي الأمن القوميين هذا الأسبوع".

ورفض ميتشل بشكل قاطع الإجابة عن سؤال، ما إذا كان القائدان قد ناقشا هذا الموضوع، وكذلك معاهدة التخلص من الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى، موضحا بأن هذا الموضوع لا يدخل في نطاق مسؤوليته.

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، عقدا أول قمة ثنائية رسمية لهما في هلسنكي في 16 تموز/ يوليو، وناقشا خلال اللقاء أزمة اللاجئين السوريين، والموقف في أوكرانيا، والتمدد النووي إضافة إلى مزاعم تدخل روسيا في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016

المصدر: سبوتنيك