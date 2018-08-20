أمضت 10 ساعات في البحر بعدما سقطت من سفينة... وهذا ما حصل !

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نجت سيدة بريطانية عمرها 46 عاماً من الموت غرقاً بعدما أمضت 10 ساعات في البحر حتى تمّ إنقاذها صباح يوم الأحد.



وكانت السيدة التي تدعى كاي لونغستاف قد سقطت من مؤخرة سفينة سياحية على بعد 60 ميلاً، أي نحو 97 كيلومتراً، قبالة ساحل كرواتيا. واللافت أن حالة كاي الصحية كانت مستقرة عندما عثر عليها أفراد من قوات خفر السواحل قرب الموقع الذي سقطت فيه من السفينة.



وقد تمّ نقل لونغستاف على الفور الى مستشفى في بلدة بولا الكرواتية لتلقي العلاج اللازم.



واللافت أن أحد أفراد فريق إنقاذ لونغستاف لفت الى أن اليوغا هي التي ساعدت المرأة في الحفاظ على لياقتها للنجاة من هذه المحنة، بالإضافة الى أنها كانت تغني حتى لا تشعر بالبرد أثناء الليل.