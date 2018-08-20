living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

اكتشاف "المدينة المفقودة" في أميركا

20
AUGUST
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
قالت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز"، في تقرير نشرته الأحد، إن علماء آثار اكتشفوا "المدينة المفقودة" في مكان لم يكن أبدا مرشحا لمثل هذه الاكتشافات.
 
وأوضح المصدر أن المكان لا يعدو أن يكون سوى منطقة قديمة وعتيقة الطراز، كانت عبارة عن مخزن للأدوية في كانساس سيتي، أكبر مدن ولاية ميزوري الأميركية.
 
وقبل سنوات، بدأ دونالد بليكسلي، أستاذ في علم الأنثروبولوجيا والآثار في جامعة مدينة ويتشيتا، في تجميع الأشياء المتعلقة بهذا المكان.
 
واعتمد بليكسلي في بحثه على مستندات مترجمة كتبها "الغزاة الإسبان"، منذ أكثر من 400 عاما، ومجموعة من المعدات العالية التقنية، ليتوصل في النهاية إلى "المدينة المفقودة" إتزانوا، التي كان يسكنها حوالي 20 ألف شخص بين عامي 1450 و1700.
 
وقال العالم إن سكان "المدينة المفقودة" كانوا يعيشون في منازل مصنوعة من القش، مضيفا أن الموقع هو ثاني أكبر مستوطنة قديمة في البلاد بعد "كاهوكيا" في إلّينواس.
 
وأضاف بليكسلي، البالع من العمر 75 عاما "بعدما قام علماء في جامعة كاليفورنيا في بيركلي عام 2013 بإعادة ترجمة الروايات الإسبانية التي كانت تتناول غالبا غزواتهم.. اكتشفت أن أوصاف شهود العيان تنطبق تماما مع هذا المكان.. ذلك ما دفعني للبحث".
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout