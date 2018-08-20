تقرير دولي: مليارا شخص في 134 بلدًا من ضمنهم لبنان يعانون الفقر

A + A -

أظهر تقرير دولي حديث أن نحو ملياري شخص حول العالم يعانون الفقر، و753 مليونا يعيشون في فقر مدقع، بسبب المجاعة والجفاف والصراعات والكوارث الطبيعية وأسباب أخرى.



التقرير أعدته منظمة “مبادرات التنمية” الإنمائية الدولية وهي منظمة مستقلة مقرها لندن، لمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني.



وأوضح التقرير أن نحو ملياري شخص يعيشون بدخل لا يتجاوز 3.2 دولارات يوميًا، فيما لا يتجاوز دخل من يقبعون في الفقر المدقع 1.9 دولار يومي.

وقدرت المنظمة عدد المحتاجين إلى مساعدات دولية بأكثر من 201 مليون شخص، يعيشون في 134 بلدًا، بينها اليمن وسوريا والعراق وجنوب السودان والصومال ولبنان والأردن والسودان وفلسطين وأفغانستان.



وللعام الخامس على التوالي، تصدرت سوريا، في 2017، إجمالي المساعدات الإنسانية المقدمة، بنسبة 14 بالمئة، تلتها اليمن بنسبة 8 بالمئة.

وأشار التقرير إلى أن تركيا تصدرت دول العالم من حيث تقديم المساعدات الإنسانية خلال العام الماضي، بإجمالي قيمة 8.07 مليار دولار، تلتها الولايات المتحدة بـ6.68 مليار دولار، ثم ألمانيا بـ2.99 مليار دولار، ثم بريطانيا بـ2.52 مليارًا.



وأوضح التقرير أن إجمالي قيمة المساعدات الإنسانية خلال العام الماضي بلغ نحو 27.4 مليار دولار، أي أن أنقرة بمفردها ساهمت بنحو ثلث المساعدات الإنسانية.



كما تعتبر تركيا أكثر دول العالم استقبالًا للاجئين؛ إذ يبلغ عدد السوريين الذين لجأوا إليها بسبب الحرب في بلادهم، نحو 3.5 مليون سوري.

وخلال العام الماضي، بلغ عدد النازحين في العالم بسبب النزاعات والعنف والاضطهاد نحو 68.5 مليون شخص، بزيادة بنحو 4.5 بالمئة مقارنة بـ2016.