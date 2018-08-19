مصير مئة عسكري أفغاني ما زال مجهولا إثر هجوم لطالبان

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نقلت قناة Tolo News عن مصادرها، ان مسلحي حركة طالبان، تمكنوا من الاستيلاء على منطقة بيلشيراج في الجزء الجنوبي من ولاية فارياب في أفغانستان. وأن مصير حوالي مئة جندي أفغاني كانوا هناك، لا يزال مجهولا.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قال محمد حنيف رضائي، أحد المتحدثين باسم فيلق “شاهين” العسكري، إن مسلحين من طالبان، تمكنوا من الاستيلاء

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن هجوم طالبان على قاعدة عسكرية في مقاطعة فارياب في شمال غرب البلاد، أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 17 من جنود الجيش الأفغاني وإصابة 12 آخرين.

وتشهد مناطق واسعة في أفغانستان، في الفترة الحالية مواجهات بين القوات الحكومية وطالبان التي تمكنت من الاستيلاء على مساحة كبيرة في المناطق الريفية في البلاد وباشرت في شن هجماتها على المدن بما فيها ذلك الكبيرة.

كما يزداد نفوذ وانتشار تنظيم داعش في أفغانستان بعد تعرض هذه الجماعة الإرهابية لهزائم ساحقة في سوريا والعراق.