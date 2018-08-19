"الجنس مقابل العلاج".. طبيب يبتز مريضاته بطريقة بشعة!

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لا يدور في خلد أحدنا أنه قد يواجه ما هو أسوء من آلام جسمه حينما يقصد عيادة الطبيب بحثا عن علاج، إذ أن الصورة والسمعة اللتان يتمتع بهما الطبيب في مجتمعه، تقيه مسبقا الوقوع في خانة الشك، ويبدو أن البعض منهم يسعى الى توظيف شرف مهنته للقيام بسلوكيات تنافي الشرف تماما.

إذ تحقق السلطات الألمانية مع طبيب يشتبه في أنه لا يكتب الوصفات العلاجية للمريضات اللواتي يقصدن عيادته إلا مقابل الجنس. فكيف تم افتضاح أمره؟

تجري السلطات الألمانية تحقيقات مع طبيب يُشتبه في أنه لا يكتب العلاج لمريضاته إلا مقابل ممارسة الجنس معه. وقال المتحدث باسم الادعاء العام في مدينة لادنسهوت الألمانية، توماس شتاينكراوس-كوخ، اليوم السبت (18 آب/ أغسطس 2018) "الادعاء العام يحقق مع الطبيب في عدة حالات" تبث تورطه فيها.

وذكر المتحدث أنه لم يتضح بعد عدد المرات، التي طلب فيها الطبيب (59 عاماً) ممارسة الجنس مع مريضاته مقابل كتابة وصفة العلاج. وبحسب بيانات الادعاء العام، يقبع المتهم في السجن على ذمة التحقيق منذ أيار/ مايو الماضي.

وبحسب تقرير لصحيفة "بيلد" الألمانية، افتضح أمر الطبيب عندما اكتشف شقيق مريضة من مريضاته محادثات عبر تطبيقات الدردشة النصية بين شقيقته والطبيب، وقام بإبلاغ الشرطة. وفقا لموقع "DW" عربي.

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