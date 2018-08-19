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روسيا تستحدث نظاما يسيطر على كل الدرونات في سمائها

19
AUGUST
2018
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 صممت شركة "الأنظمة الفضائية الروسية" نظاما أوتوماتيكيا من شأنه السيطرة على كل الطائرات الروسية من دون طيار.

وجاء في بيان صدر عن مؤسسة "روس كوسموس" أن النظام الآلي الذي صممته شركة "الأنظمة الفضائية الروسية" يسمح بإرسال معلومات عبر قنوات الاتصال الكلاسيكية والفضائية، ومعالجة 1.5 مليون معلومة في الثانية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن النظام سيساعد صناع الطائرات وشركات التأمين في متابعة ظروف استثمار الطائرات.

وقال البيان إن النظام الجديد يتعامل مع الدرونات التي تستخدم الذكاء الاصطناعي وتحلق بشكل مستقل تماما، وليس تلك التي يتحكم فيها الإنسان عن بعد.

ويقضي النظام بأن يرسل صاحب الطائرة إلى مشغل النظام طلبا يذكر فيه مسار الطائرة ليقدم المشغل تأكيدا له، أو يفرض قيودا على تحليق الطائرة، ثم يحمل البرنامج أوتوماتيكيا في ذاكرة الطائرة التي تقوم بالتحليق بشكل مستقل.

روسيا اليوم
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