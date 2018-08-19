أردوغان: عملياتنا العسكرية في سوريا والعراق ستستمر

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أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على أن جيش بلاده مستمر في مكافحة الإرهاب في إطار عملياته في سوريا والعراق، المتاخمة للحدود الجنوبية لتركيا.

وقال أردوغان خلال المؤتمر العام لحزب "العدالة والتنمية" في العاصمة أنقرة: "عمليات الجيش التركي والتي انطلقت سابقا، في كل من جرابلس والباب وعفرين ستستمر لتشمل مناطق أخرى من سوريا بالقرب من الحدود العراقية.. وأيضا مناطق سنجار ومخمور داخل أراضي العراق سيكون الأمر ذاته".

وأضاف: "نسعى إلى القضاء على كافة التهديدات الإرهابية التي نواجهها من داخل أراضي سوريا والعراق، ولن نسمح لأن تتشكل مجموعات إرهابية تتحكم في منطقة عند حدودنا الجنوبية".