living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"معجزة حقيقية".. ناج من جسر جنوى يتحدث عن لحظة وقوع الكارثة (فيديو)

17
AUGUST
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
تحدث مواطن إيطالي لـ RT، عن نجاته بمعجزة حقيقية من حادثة انهيار جسر السيارت في مدينة جنوى، وكذلك عن تفاصيل الحادثة الرهيبة التي هزت إيطاليا وأسفرت عن وقوع 39 ضحية على الأقل.
 
وأفاد الناجي المصاب بأنه كان تحت الجسر مباشرة، يقود سيارته خلف شاحنة كبيرة عندما بدأ الجسر بالاهتزاز والتداعي. ولكن بمعجزة حقيقية، تمكن الرجل من قيادة سيارته والفرار من أسفل الجسر، قبيل لحظات من انهياره التام.
 
وبالرغم من تفادي الرجل حطام الجسر المتداعي، إلا أن قوة الضغط الناجمة عن الانهيار قذفت به أمتارا في الهواء ورمته على جدار إسمنتي قريب. وعند حدوث ذلك، دخل الرجل في حالة صدمة تامة، حيث يصعب عليه تذكر ما حدث بعدها.
 
وفي يوم الحادثة، صرح رئيس المقاطعة الإيطالية "ليغوريا"، بأن الانهيار أسفر عن مقتل 39 شخصا وجرح 15 آخرين.
 
ومع مضي 24 ساعة على الحادثة، طالب وزير النقل الإيطالي، دانيلو تونينيلي، باستقالة كافة أعضاء إدارة الشركة المسؤولة عن صيانة الجسر، "Autostrade per l’Italia". كما أضاف أن الدولة ستباشر بالإشراف على صيانة الجسور والطرقات في إيطاليا، بعد أن فشلت الشركة الأخيرة بفعل ذلك.
 
وفي تلك الأثناء، فتحت إيطاليا تحقيقا رسميا موسعا حول الحادثة وأسباب وقوعها، وتدرس اليوم فرض عقوبات مالية على الشركات المتورطة في كارثة جنوى.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout