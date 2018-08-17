لماذا "صعقت" الشرطة الأميركية عجوزا تتفقد النباتات؟

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قال مسؤول في الشرطة الأميركية، إن السلطات لم تخطئ حين استخدمت مسدس الصعق الكهربائي "تيزر" ضدّ امرأة تبلغ من العمر 87 عاماً، كانت تقطف نبتة الهندباء قرب منزلها في ولاية جورجيا.

وأوضح قائد شرطة شاتسورث جوش إتيريدج "اتبعنا الإجراءات السارية"، وأضاف أن المرأة المسنّة التي أصيبت بجروح كانت تحمل سكيناً.

وتعود وقائع الحادثة إلى يوم الجمعة الماضي عندما أصيبت مارتا البشارة التي لا تتكلم اللغة الإنجليزية، بصدرها في درب ريفي تقطف فيه عادة الهندباء مستخدمة السكين.

وبعد أن وقعت أرضاً، كبّل عناصر الشرطة يدي المرأة المسنة، وفق ما نقلت "رويترز".

وأوردت شبكة التلفزيون الأميركية "ان بي سي" تصريح حفيدتها مرتا دون التي قالت إن جدتها شعرت أنها "تعرضت لإطلاق نار".

وأضافت "لم يحدّثها أحد عن مسدسات الصعق الكهربائي ولا عن التيزر، لم تكن تعرف ما هو".

وأوردت الشرطة المحلية أن السيدة، البالغة من العمر 87 عاماً، كان يمكن أن تشكّل خطراً وأن استخدام "التيزر" مبرّر في هذه الحالة.

وأوضح إتيريدج "بدأنا بمحاولة التواصل معها، عبر الطلب إليها طبعاً بوضع السكين" أرضاً.

وأضاف "لم تفهم ما قلنا لها أو أنها تعاني من مشكلة (عقلية)" مشيرا إلى أن أحد عناصر الشرطة استخدم حينئذ مسدسه.

وقال "أمامكم شخص يمشي باتجاهكم حاملاً سكين، تأمرونه بالتوقف (..) (عنصر من الشرطة) يستخدم التيزر بدلاً من القوة القاتلة".