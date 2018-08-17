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انزلاق طائرة ركاب على مدرج مطار مانيلا...

17
AUGUST
2018
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ذكرت السلطات الفيليبينية الجمعة أن طائرة ركاب صينية انحرفت عن المدرج وانزلقت على العشب أثناء هبوطها بمطار مانيلا الدولي وسط هطول أمطار غزيرة، وتم اجلاء جميع ركاب الطائرة الذين لم يصب أحد منهم بأذى.
 
ولفت المتحدث باسم هيئة الطيران المدني الفيلبينية أريك أبولونيو لوكالة فرانس برس الى إن الطائرة، التي كانت متوجهة من شيامن في جنوب غرب الصين الى الفيليبين وعلى متنها 157 راكبا و8 من أفراد طاقمها، هبطت خلال محاولتها الثانية قبل ان تنزلق على العشب.
 
وأضاف "الجميع بأمان لكن كان عليهم استعمال منزلقات الطوارىء للنزول من الطائرة لأن الارض كانت موحلة"، مضيفا ان الحادثة حصلت خلال تساقط المطر بغزارة.
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