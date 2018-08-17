قرار أميركي مفاجئ بشأن العرض العسكري

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في تصريح مفاجئ أعلن مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية أن عرضا عسكريا كان الرئيس دونالد ترامب أمر بتنظيمه في وقت لاحق هذا العام، قد تم تأجيله حتى عام 2019 "على الأقل".

وقال المتحدث باسم البنتاغون، الكولونيل روب مانينغ "وزارة الدفاع والبيت الأبيض كانا يخططان لتنظيم عرض عسكري لتكريم قدامى الجيش الأميركي وإحياء الذكرى المئوية للحرب العالمية الأولى".

وأضاف "في البداية استهدفنا تاريخ 10 نوفمبر موعدا لهذا الحدث، لكن تم التوافق الآن على استكشاف فرص أخرى له عام 2019".

ولم يوضح مانينغ سببا محددا للعرض العسكري الذي أثار الإعلان عنه قبل أشهر ضجة كبيرة.