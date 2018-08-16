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اعتقال قاتل يشتبه في أنه عضو في داعش لجأ الى الولايات المتحدة

16
AUGUST
2018
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 اعتقلت السلطات الأميركية شخصا يشتبه في أنه "عضو في تنظيم "داعش" وقاتل"، دخل البلاد بصفته لاجئا "ما يثير التساؤلات في شأن نجاعة عملية التأكد من خلفيات اللاجئين التي تقوم بها الحكومة الأميركية".

واعتقلت قوة مشتركة لمكافحة الإرهاب تابعة لمكتب التحقيقات الفيديرالي ("اف. بي. آي") عمر أمين (45 عاما) الأربعاء الماضي في ساكرامينتو في كاليفورنيا بعد 3 أشهر من إصدار قاض عراقي مذكرة اعتقال في حقه لاتهامه بقتل رجل شرطة عراقي في 2014، حسبما أفادت وزارة العدل.

ودخل أمين، وهو من منطقة راوة في محافظة الأنبار، الولايات المتحدة عام 2014 بعد منحه وضع لاجئ، وسعى أخيرا الى الحصول على الإقامة الدائمة بالتقدم للحصول على البطاقة الخضراء التي تتيح له العمل في الولايات المتحدة.

إلا أن السلطات الأميركية تقول إن العراق ابلغها أن أمين عضو في منظمتين ارهابيتين هما تنظيم القاعدة في العراق وتنظيم "داعش".

وتقول السلطات العراقية إن عائلة أمين دعمت تأسيس تنظيم القاعدة في العراق في منطقة راوة في محافظة الأنبار، وأن أمين ساعد في زرع عبوات ناسفة معدة يدويا.

 

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