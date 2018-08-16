مطار رونالد ريغان يغرق في الظلام.. والسلطات الأميركية تحقق

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أظهرت صور تم نشرها بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، مطار رونالد ريغان في واشنطن، وهو غارق في الظلام، بسبب تأثر بانقطاع كبير في التيار الكهربائي.

وقال متحدث باسم إدارة المطار ليل الخميس، في تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر "نشهد انقطاعا في التيار الكهربائي يؤثر على كل المطار ونجري تحقيقا".

وأكد المطار أن الرحلات الجوية مستمرة على الرغم من بعض التباطؤ.

وأضاف أنه "يجري تسيير الرحلات، لكن الأنظمة الميكانيكية التي تعمل بلا كهرباء تؤدي إلى إبطاء حركة نزول الركاب وصعودهم" إلى الطائرات.

وأوضح المطار أيضا أنه تم تشغيل أجهزة توليد الكهرباء "لإنارة بعض المناطق في مبنى المطار".

ولم يذكر المطار أي توضيح عن سبب انقطاع الكهرباء، مكتفيا بالقول أن التيار قطع قبيل الساعة 22:00 بالتوقيت المحلي، (02:00 فجرا ت غ).

وعلى شبكات التواصل الاجتماعي نشر العديد من الأشخاص صورا وتسجيلات فيديو تظهر المطار غارقا في الظلام.