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موجة الحر بأوروبا تكشف سر عمره 72 عاما

16
AUGUST
2018
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كشفت موجة الحر الأخيرة التي ضربت دول أوروبية، عن حطام طائرة تعود للحرب العالمية الثانية سقطت في سويسرا قبل 72 عاما، بعد أن أذابت الجليد الذي كان يخفيها.
 
وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تم إنقاذ الركاب الثمانية وأفراد الطاقم الأربع، بعد أربعة أيام من سقوط الطائرة الأميركية C-53 Skytrooper، من ارتفاع 10990 قدم، على نهر جليدي في جبال الألب في بيرن، في 19 نوفمبر 1946.
 
وحلقت الطائرة من مدينة تولن النمساوية بالقرب من فيينا، متجهة إلى بيزا في إيطاليا.
 
وكان موقع السقوط مسرحا لأكبر عملية إنقاذ في جبال الألب على الإطلاق في ذلك الوقت.
 
وظل حطام الذي يعود لطائرة نقل عسكرية كان يستخدمها سلاح الجو الملكي البريطاني، مدفونا منذ ذلك الحين، حتى كشفت عنها موجة الحر التي ضربت القارة الأوروبية خلال الصيف الجاري.
 
ورغم العثور على محرك للطائرة في عام 2012، ظل باقي الحطام أسفل طبقات الجليد.
 
لكن مؤخرا ظهرت لأول مرة أجزاء كبيرة من الطائرة المحطمة، تتضمن الأجنحة والمحركات، بالإضافة إلى أشياء أخرى مثل علب من الصفيح وشماعات وملاعق.
 
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