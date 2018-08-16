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فنزويلا تسلم لـ بيرو قائمة المشتبه بهم في محاولة اغتيال مادورو

16
AUGUST
2018
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 أعلن وزير الخارجية الفنزويلي، خورخي اريازا، أمس الأربعاء، أن فنزويلا سلمت سفارة بيرو في كراكاس قائمة المشتبه بهم بالضلوع في محاولة اغتيال الرئيس نيكولاس مادورو، الذين قد يكونوا مختبئين في بيرو.

المكسيك — سبوتنيك. وقال اريازا في مؤتمر صحفي: "رجلان مرتبطان بمحاولة الاغتيال، هما خوسيه غريغوريو ياغواس مونخيس الملقب لاتينو، وإلبرت ألبرتو إسكالونا الملقب الراعي. كل شيء يشير إلى أنهما في البيرو".

وفقا لـ اريازا، تنتظر فنزويلا ردا إيجابيا من ليما على طلبها بتسليم هذين الشخصين.

هذا وأعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، في وقت سابق، أن بعض المشاركين في محاولة اغتياله يختبئون في بيرو.

وكان وزير الاتصالات والإعلام في فنزويلا خورخي رودريغيز، أفاد، بأنه في 4 آب، وخلال عرض عسكري هاجمت المنصة، حيث كان مادورو، عدة طائرات مسيرة محملة بالمتفجرات.

وبحسب رودريغيز، فإن الهجوم على مادورو، أصاب سبعة من رجال الحرس، في حين لم يصب الرئيس بأذى. واتهم مادورو المعارضة والرئيس الكولومبي السابق خوان مانويل سانتوس، بتدبير محاولة الاغتيال. بينما نفت وزارة الخارجية الكولومبية الضلوع في الحادث.

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