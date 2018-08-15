أول فلسطينية مرشحة للانضمام إلى الكونغرس: سأعمل على تقليص المساعدات الأميركية لإسرائيل

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Sputnik-

قالت رشيدة طليب، أول فلسطينية مرشحة للانضمام إلى الكونغرس الأمريكي، سأعمل على تقليص المساعدات الأمريكية لإسرائيل، وأن الدولة التي تروج للظلم وتنتهجه لا يمكن تقديم مساعدات لها.

نقلت صحيفة "معاريف" العبرية، مساء اليوم الأربعاء، على لسان رشيدة طليب، الأمريكية الأولى من أصول عربية، والمرشحة لنيل عضوية الكونغرس الأمريكي، أنها ستعمل على تقليص المساعدات الأمريكية لإسرائيل.

وذكرت الصحيفة العبرية أن رشيدة طليب سبق ودعت الولايات المتحدة الأمريكية للتدخل المباشر والتوسط بين الطرفين، الفلسطيني والإسرائيلي، للتوصل لحل الدولتين.

يشار إلى أن رشيدة باتت أول أمريكية من أصول عربية، (فلسطينية تحديدا)، تخوض منافسة "شبه مضمونة" النتائج لنيل عضوية الكونغرس، وذلك بسابقة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وفازت رشيدة بالانتخابات التمهيدية عن الحزب الديمقراطي في ولاية ميشيغان التي كانت عضوا في برلمانها عن الدائرة 13 بين عامي 2008 و2014. وهذا الفوز بترشيح الحزب يفتح الباب لها لنيل عضوية الكونغرس، كون الولاية ديمقراطية الولاء.