بريطانيا: تقارير إعلامية تكشف هوية منفذ الاعتداء بسيارة على البرلمان

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كشفت صحف بريطانية الأربعاء هوية سائق السيارة التي صدمت حاجزا أمنيا أمام البرلمان البريطاني صباح الثلاثاء وأسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص بجروح. وذكرت الصحف أن المشتبه به بريطاني من أصل سوداني ويدعى صالح خاطر ويبلغ من العمر 29 عاما ويقطن في مدينة برمنغهام وسط البلاد.

ذكرت تقارير إعلامية الأربعاء أن المشتبه به الذي صدمت سيارة كان يقودها الحواجز الأمنية أمام البرلمان البريطاني، في اعتداء يرجح أن يكون إرهابيا، هو بريطاني من أصل سوداني يقيم في مدينة برمنغهام ويدعى صالح خاطر.

ولقد أصيب ثلاثة أشخاص بجروح عندما دهست سيارة فضية اللون من نوع "فورد فييستا" أشخاصا على دراجات هوائية، ثم اصطدمت بالحواجز خارج مجلس اللوردات في وقت مبكر الثلاثاء. واعتقل سائق السيارة في عين المكان، وهو بريطاني يبلغ من العمر 29 عاما وذكرت الصحف أنه من مدينة برمنغهام (وسط البلاد).

وأكد قائد شرطة مكافحة الإرهاب نيل باسو أن المشتبه به غير معروف لدى أجهزة الاستخبارات، غير أن صحيفة "التايمز" أشارت إلى أنه معروف لدى الشرطة. وذكرت الصحيفة أن خاطر يدير متجرا في برمنغهام وقد تلقى تعليمه في جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، نقلا عن صفحته في موقع "فيس بوك".

ونقلت عن صديقه منذ الطفولة أبو بكر إبراهيم قوله إن خاطر "ليس إرهابيا. عرفته منذ الطفولة. إنه رجل جيد". وذكر أن خاطر من عائلة تزرع الذرة البيضاء في السودان وانتقل إلى بريطانيا قبل خمس سنوات لكسب المال من أجل مساعدة عائلته.

وأفاد عضو البرلمان عن منطقة "هول غرين" في برمنغهام رودجر غودسيف عبر موقع "تيوتر" إنه يُعتقد أن المشتبه به من سكان المنطقة. وأكدت الشرطة الثلاثاء أنها تجري عمليات تفتيش في عنوانين في المدينة إضافة إلى عنوان في نوتنغهام القريبة.

منع السيارات

وتعتقد الشرطة أن سيارة "فورد فييستا" المعنية وصلت لندن بعد منتصف ليل الاثنين بقليل. وسارت لاحقا في محيط منطقة "توتنهام كورت رود" قرب شارع "أوكسفورد" قبل أن تتوجه إلى المنطقة المحيطة بالبرلمان قرابة الساعة 06:00 (05:00 ت غ). ووقع الهجوم حوالي الساعة 07:30.

وارتطمت السيارة بحاجز أمني من بين عدة حواجز أقيمت حول مواقع بريطانية رئيسية غداة اعتداءات 11 أيلول/سبتمبر 2001 التي وقعت في الولايات المتحدةن وتمت زيادة تعزيزها خلال السنوات الأخيرة. وتم العام الماضي وضع حواجز على جسور لندن بعدما دهس رجل المارة على جسر وستمنستر، ثم صدم بسيارته الحواجز خارج البرلمان وطعن شرطيا حتى الموت.

وقتل خمسة أشخاص وأصيب أكثر من 50 بجروح. وانتهى الاعتداء بمقتل منفذه خالد مسعود، المقيم أيضا يسكن في برمنغهام، بأيدي الشرطة.

وأعلن رئيس بلدية لندن صادق خان الأربعاء أنه يدعم فكرة منع المركبات من الاقتراب من أجزاء من منطقة وقوع الهجوم. وقال لإذاعة "بي بي سي" "أدافع منذ مدة عن تحول جزء من ساحة البرلمان إلى مكان للمشاة فقط". لكنه حذر من أن أي تغييرات يجب ألا تؤدي إلى خسارة "الأمر الرائع في ديموقراطيتنا والمتمثل بتمكين الناس من الوصول إلى أعضاء البرلمان والضغط على البرلمان وقدرة الناس على زيارته".

وشهدت بريطانيا فترة مضطربة في أعقاب اعتداء جسر وستمنستر الذي وقع في 22 آذار/مارس 2017. وقتل 22 شخصا بينهم أطفال، عندما قام الانتحاري سلمان عبيدي بتفجير نفسه خارج قاعة "مانشستر أرينا" خلال حفل للمغنية الأمريكية اريانا غراندي في 22 أيار/مايو 2017.

وخلال العام ذاته، قتل ثمانية أشخاص في 3 حزيران/يونيو عندما صدمت شاحنة صغيرة عددا من الأشخاص على جسر لندن ونفذ بعدها ثلاثة مهاجمين عمليات طعن استهدفت المارة.