أمير قطر يعلن عن استثمار مباشر في تركيا بـ 15 مليار دولار

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أعلن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أن بلاده ستقوم باستثمار مباشر في تركيا بقيمة 15 مليار دولار.

وقالت الرئاسة التركية في بيان، إن "الإعلان جاء خلال لقاء جمع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأربعاء، مع أمير دولة قطر في العاصمة أنقرة".

وأضاف البيان أن "أردوغان وأمير قطر تبادلا الآراء خلال لقائهما الثنائي في أنقرة حول العلاقات الثنائية والمواضيع الإقليمية".

وأشار البيان إلى أن الزعيمين أكّدا التزامهما مواصلة تطوير العلاقات بين أنقرة والدوحة في جميع المجالات.

من جهته، قال متحدث الرئاسة التركية إبراهيم قالن، إن قطر ستستثمر 15 مليار دولار في تركيا لأن الاقتصاد التركي يستند على أسس متينة. مشددًا أن أنقرة ستخرج أقوى من هذه المرحلة.