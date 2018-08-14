طفل أمريكي يترشح لمنصب حاكم ولاية فيرمونت

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ينظّم الحزب الديموقراطي الأميركي في فيرمونت الثلاثاء انتخابات تمهيدية لاختيار مرشحه لمنصب حاكم الولاية، في سباق دخل على خطّه فتى عمره 14 عاماً فقط تمكّن من الترشّح رسمياً للمنصب مستغلّاً خلوّ القانون من أي شرط يتعلّق بسنّ المرشّح.



وقبل أشهر قدّم إيثان سونبرن، وهو تلميذ في الصف الثامن، أوراق ترشّحه لمنصب حاكم الولاية الواقعة في أقصى شمال شرق الولايات المتحدة، مستغلّاً عدم تضمّن دستور الولاية أي شرط يتعلّق بالحدّ الأدنى لسنّ المرشّح.



وفي الواقع فإن الشرط الوحيد المنصوص عليه دستورياً للترشّح لمنصب حاكم فيرمونت هو أن يكون المرشّح مقيماً في الولاية منذ أربع سنوات على الأقل، وهو أمر ينطبق على سونبرن الذي يعيش في فيرمونت منذ الولادة.



وبالفعل فإن الفتى الذي يحرص على ارتداء بزّة رسميّة وربطة عنق يخوض حملة انتخابية بكل ما للكلمة من معنى، فهو أنشأ لحملته صفحة فيسبوك وموقعاً رسمياً على الإنترنت وحساباً على تويتر وصوره موزّعة على ملصقات إعلانية في الشوارع، كما نظّم كأي مرشح آخر حملة لجمع التبرّعات.



والبرنامج الانتخابي لسنوبرن يساري جداً وشبيه إلى حدّ ما ببرنامج بيرني ساندرز، السناتور عن الولاية والمرشح السابق للانتخابات التمهيدية الديموقراطية إلى البيت الأبيض.



وتجري انتخابات حاكم فيرمونت في 6 تشرين الثاني/نوفمبر ويخوضها عن الحزب الجمهوري الحاكم المنتهية ولايته فيل سكوت.



وقال سكوت الذي انتخب في 2016 في معرض تعليقه على ترشح الفتى لمنصبه "أعتقد أنه يجب أن تكون لديك رخصة سوق على الأقل (16 عاماً) حين تصبح حاكم ولاية".

المصدر: عربي 21