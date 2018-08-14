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الرجال يشكون "تعنيف النساء" في كوريا الجنوبية

14
AUGUST
2018
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أظهرت إحصائيات حديثة في كوريا الجنوبية أن عددا متزايدا من الشباب يتعرضون للتعنيف على يد صديقاتهم، في مؤشر على تغيّر لافت في العلاقات الاجتماعية بالبلد الآسيوي المتقدم.
وبحسب ما نقلت صحيفة "شوزن إلبو" عن الشرطة الكورية، فإن عدد الشباب الذين تعرضوا للتعنيف على أيدي صديقاتهم وصل إلى 650 رجلا خلال النصف الأول من العام الجاري.
 
ويقول خبراء إنه من الوارد أن يكون عدد ضحايا العنف أعلى بكثير مما تم كشفه، لكن كثيرين يخجلون من الإفصاح عما تعرضوا له مع شركائهم العاطفيين.
 
وأوضح الباحث المختص في علم النفس الجنائي بجامعة "سونشون هيانغ" الكورية الجنوبية، شون سونك هون، أن ارتفاع عدد الضحايا الذكور ناجم بالأساس عن وعي الإناث بمسألة المساواة، وعدم تقبلهن للعنف اللفظي من قبل الذكور.
 
وأضاف الأكاديمي الكوري، أن العنف ليس حلا لتضمن النساء حماية لأنفسهن، لأن هذا سيفاقم مشكلة العنف الأسري مستقبلا، ولن يساعد على حل المشكلة.
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