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القبض على 1500 نشال فى مترو باريس منذ مطلع 2018

14
AUGUST
2018
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ذكرت إذاعة (فرانس بلو) الفرنسية ، اليوم الإثنين ، أن نحو 1500 نشال تم القبض عليهم فى مترو باريس منذ مطلع العم الحالى 2018 ، سواء كانوا متلبسين أو بعد ارتكابهم جريمتهم بساعات أو أيام.

وكشفت وسائل الاعلام الفرنسية أن العام الماضى شهد توقيف ، بفضل كاميرات المراقبة ، 2130 خارجا عن القانون فى وسائل النقل العام الباريسية إثر إرتكابهم جرائم سرقة أو إعتداء.

وأضافت وسائل الاعلام أن فترة العطلة الصيفية تشهد عادة تدفق أعداد كبيرة من السائحين ، داعية مستخدمى وسائل النقل الى توخى الحذر ، لا سيما الحاملين منهم حقائب يد أو ظهر.

كما أبرزت وجود دوريات للشرطة مدعومة بشبكة كاميرات المراقبة تجوب يوميا المحطات فى مختلف المناطق للسهر على سلامة وأمن المواطنين حتى موعد إغلاق المترو.

اليوم السابع
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