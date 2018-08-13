صحيفة اسرائيلية: ابتكار طريقة قتالية جديدة ضد حزب الله!

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Sputnik -

أجرى الجيش الإسرائيلي اختبارا ميدانيا لطريقة قتالية جديدة، تجمع بين المشاة والدبابات والهندسة القتالية في وحدة قتالية واحدة، في إطار إصلاح عسكري كبير يهدف إلى تحديث الجيش الإسرائيلي، بحسب ما أعلنه الجيش.

وتم اختبار هذه الطريقة خلال تمرين يحاكي حربا في الشمال ضد "حزب الله" اللبناني، أجرى الجيش خلاله أيضا تجارب على تكنولوجيات جديدة، من بينها ليزر مضاد للقذائف ومدفعيات أكثر دقة، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وأُطلق على الوحدة المعاد تشكيلها اسم "تساكاح غدعون"، وهو اختصار بالعبرية لـ"الفريق القتالي للواء غيدعون"، على اسم "خطة غيدعون" متعددة السنوات في الجيش الإسرائيلي، وهي خطة لتحديث الجيش بدأ العمل بها في عام 2016.

وتم الكشف عن تفاصيل هذا النمط التنظيمي الجديد في وقت سابق من العام، وتم اختباره لأول مرة خلال مناورة في هضبة الجولان، الأسبوع الماضي.

خلال التدريب عمل جنود من لواء غولاني، ودبابات من "الفرقة المدرعة السابعة" وقوات هندسة قتالية من "الكتيبة 603" معا، تحت قيادة موحدة. في الوقت الحالي، يمكن لهذه الأنواع المختلفة من الوحدات التعاون مع بعضها البعض، ولكن بدرجة أكبر من الاستقلالية.

ويهدف التغيير المقترح إلى جعل القوات البرية في الجيش أكثر فعالية وملائمة لأنواع القتال التي قد تواجهها، وبالتحديد المعارك ضد تنظيمات مسلحة، وليس ضد جيوش دول، بحسب ما قاله ضباط مشاركون في المشروع للصحفيين، اليوم الاثنين.

وقال رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي غادي آيزنكوت خلال زيارة للتدريبات: "هناك تحسن هائل في قدراتنا. إذا لم نستثمر في التكنولوجيا، فستظل ساحة المعركة مملكة من عدم اليقين".

ويدرك الجيش أن محاربة عناصر فاعلة من غير الدول تختبئ بين المدنيين، يختلف بشكل جذري عن محاربة جيوش نظامية في ساحات معارك خالية، ويتطلب من الجيش الإسرائيلي مرونة ودقة أكبر لتجنب سقوط ضحايا بين المدنيين، بحسب الصحيفة.

بالإضافة إلى ذلك، تتطلب تكنولوجيات جديدة، مثل الطائرات المسيرة، من الجيش تطوير تقنيات ونظم لمواجهة هذه التهديدات.

وقال الكولونيل رومان غوفمان، قائد الفرقة المدرعة السابعة: "نحن على دراية بالتغييرات والقدرات والتطورات لدى العدو ونقوم بمراقبتها، وفي مواجهة هذه الأمور نحن نحرص على وضع قدرات تضعنا دوما خطوتين قبلهم".

وأضاف: "هذه المرة الأولى التي نشاهد فيها فريقا مختلطا من الألوية المقاتلة. هذه معركة تتلاقى فيها الدبابات والمشاة والهندسة القتالية بطريقة منسقة ومتزامنة، حيث تستعد قواتنا لمحاربة العدو".

وقال الجيش الإسرائيلي الأحد إن أسلوب "تساكاح غيدعون" التنظيمي الجديد سيضم لواء من القوات البرية يتكون من ست كتائب على الأقل، ثلاث كتائب مشاة أو مدرعة وكتيبة هندسة قتالية واحدة وكتيبة استطلاع وكتيبة إدارية.