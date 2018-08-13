living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

اتفاق النفط والكافيار.. تاريخ جديد لبحر قزوين

13
AUGUST
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
بعد تعثر دام أكثر من عقدين، وضعت الدول الخمس المطلة على بحر قزوين اتفاقا تاريخيا يحدد الوضع القانوني للمسطح المائي الأكبر المغلق في العالم، أبرز محاوره النفط والغاز والكافيار.
 
واتفقت كل من كازاخستان وروسيا وأذربيجان وإيران وتركمنستان، أخيراً على إبقاء الجزء الأكبر من البحر كمنطقة مفتوحة، على أن يتم اقتسام ثرواته وما تحت الأرض بين الدول الأطراف، وفقاً لتصنيف خاص لا يعتبر المسطح المائي بحراً ولا بحيرة.
 
كما يدعو الاتفاق لعدم وجود قوات مسلحة أجنبية من غير الدول المطلة على البحر.
 
جذور التوتر حول قزوين تعود إلى فترة تفكك الاتحاد السوفيتي أوائل تسعينيات القرن الماضي، وما نجم عنه من ظهور أربع دول جديدة مطلة على البحر.
 
ومنذ ذلك الحين، عقدت الأطراف المتنازعة أكثر من خمسين اجتماعاً، لتكون هذه القمة، التي شهدت تحديد الاتفاق، في كازاخستان هي الخامسة منذ 2002.
 
ويضم البحر احتياطات هائلة من النفط والغاز الطبيعي والكافيار.
 
ويقول مراقبون إن اللافت في هذه القمة هو الموقف الإيراني، فطهران التي تواجه عقوبات أميركية غير مسبوقة هي نفسها التي عرقلت التوصل إلى تسوية خلال عشرين عاماً مضت، ثم قبلت بهذا الاتفاق، على الرغم من كونها الخاسر الوحيد، بحصولها على الحصة الأصغر.
 
 
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout