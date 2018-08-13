أكثر من 30 ألف شخص يكافحون الحرائق في أميركا

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قالت السلطات الأميركية إن ستة حرائق ضخمة جديدة اندلعت في الولايات المتحدة مما أدى إلى ارتفاع عدد الحرائق الضخمة المشتعلة بالفعل عبر البلاد إلى أكثر من 100 مع توقع اندلاع مزيد من الحرائق في مطلع الأسبوع بسبب صواعق البرق التي تضرب الأراضي الجافة.

وأعلن المركز الوطني للتنسيق بين الوكالات إن أكثر من 30 ألف فرد من بينهم رجال إطفاء من كل أنحاء الولايات المتحدة ونحو 140 مناستراليا ونيوزيلندا يكافحون هذه الحرائق التي أتت على أكثر من 1.6مليون فدان.

واجتاحت الحرائق ولايات من واشنطن إلى نيو مكسيكو، فيما كانت كاليفورنيا من بين أكثر الولايات تضررا.

وأظهرت لقطات فيديو طياري الحرس الوطني في كاليفورنيا وطياري الحرس الوطني الأميركي يرشون الماء يوم الجمعة على أكبر حريق في كاليفورنيا إلى الآن، وهو الحريق الذي أتى اعتبارا من السبت على أكثر من 328 ألفا و226 فدانا.