مصدر لـCNN يكشف هوية سارق طائرة "هورايزن"

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أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أكد مسؤول أمني مطلع على قضية سرقة طائرة ركاب "هورايزن" من مطار سياتل، أن السلطات حددت هويته، إذ قال لـ(CNN) إنه يدعى ريتشارد راسل، ويبلغ من العمر 29 عاماً.

وأشار مسؤولو الخطوط الجوية إلى أن راسل، قد شغل منصب موظف خدمات أرضية لشركة "هورازن اير" لمدة ثلاث سنوات ونصف، كما كان يملك التصريح اللازم للدخول للأماكن الأمنية في المطار.

وسقطت طائرة الركاب الفارغة، التي قادها راسل، السبت بعد أن قامت مقاتلتا F-15 بملاحقتها، ورغم أن الطائرتان كانتا مسلحتين إلا أنهما لم تطلقا النار، بحسب ما قاله مصدران على اطلاع بالقضية لـCNN.



أعلنت قيادة الدفاع الجوي في أمريكا الشمالية في بيان لها، أنها "كانت تحاول إعادة توجيه الطائرة خارج المحيط الهادي، عندما سقطت في الطرف الجنوبي من جزيرة كيترون".

وحول تفاصيل الحادث، كشف تسجيل لمحادثة بين سائق الطائرة ومراقبي الحركة الجوية في سياتل، أن راسل، اعتذر للجميع قائلاً: "أنا شاب محطم، وأعتقد أنني فقدت السيطرة على تصرفاتي، لقد اكتشفت ذلك للتو".

ومن جهة أخرى، عبرت عائلة راسل، عن صدمتهم بالخبر، إذ قال شخص بالنيابة عن العائلة إن الخبر أتى "كصدمة كاملة للجميع"، مشيراً إلى أن بيبو، (كما لقبوه) "لم يكن يريد أن يؤذي أي أحد".

وقالت الشرطة إن العملية لم تكن إرهابية ووصفت الشاب، الذي لقي حتفه بتحطم الطائرة بـ"الانتحاري".