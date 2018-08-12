ارتفاع عجز الموازنة الأميركية إلى 77 بليون دولار.. ماذا قال المحللون؟

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سجلت الحكومة الأميركية سجلت عجزاً في الموازنة قدره 77 بليون دولار في تموز، بارتفاع نسبته 79 في المئة، بحسب بيانات نشرتها وزارة الخزانة الأميركية.

وبلغ العجز في الموازنة في الشهر ذاته من العام الماضي بلغ 43 بليون دولار، وفقاً للبيان الشهري للموازنة الذي تصدره الوزارة. وتأتي الزيادة البالغة 79 في المئة متماشية مع توقعات المحللين.

ووصل العجز للسنة المالية الحالية التي بدأت في تشرين الأول الماضي إلى 684 بليون دولار مقارنة بعجز بلغ 566 بليون دولار في الفترة ذاتها من السنة المالية 2017.

وبلغ إجمالي الإيرادات الشهر الماضي 225 بليون دولار، بانخفاض 3 في المئة على أساس سنوي، بينما سجلت النفقات قفزة قدرها 10 في المئة إلى 302 بليون دولار.

المصدر: رويترز