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نجا من الموت.. رغم دخول قضيب لمسافة 20 سم بدماغه

12
AUGUST
2018
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نجا عامل بناء صيني من الموت بأعجوبة، رغم دخول قضيب حديدي في رأسه إلى عمق 20 سنتيمترا.
وكان العامل المحظوظ، الذي لم يكن يرتدي خوذة السلامة، يسير في ورشة، بناء قبل أن يقع من ارتفاع كبير قضيب حديدي طول 3 أمتار ليدخل كالرمح في رأسه.

واستقر ذلك القضيب في الجانب الأيمن من جمجمة الرجل، البالغ من العمر 52 عاما، بعد اخترق دماغه لمسافة وصلت لنحو 20 سنتيمترا، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وتلقى العامل إسعافات أولية في مكان الحادث، حيث استخدم رجال الإطفاء أدوات قطع هيدروليكية لقطع القضيب الحديدي، والإبقاء فقط على حوالي 30 سم بحيث أمكن نقله إلى المستشفى.

وجرى نقل المصاب أولاً إلى مستشفى محلي في قانسو لإجراء فحص بالأشعة المقطعية، قبل نقله إلى مستشفى أكبر في مدينة شيآن في اليوم نفسه.

وقام المستشفى بتشكيل فريق طبي يضم خبراء من اختصاصات مختلفة لإجراء جراحة في الدماغ، استغرقت ثلاث ساعات.

وقال المستشفى، في بيان، إن الجراحين نجحوا في سحب قضيب الحديد من رأس العامل، قبل التخلص من الأنسجة التالفة وترميم الجمجمة.

ومن المتوقع العامل أن يغادر المستشفى في غضون أسبوع، حسب ما ذكرت شبكة شيان الإخبارية.

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