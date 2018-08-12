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أكثر من 100 حريق ضخم بغابات في الولايات المتحدة.. و30 ألف شخص يكافحون لإطفائها، المتهم بإشعالها لماذا قام بذلك؟

12
AUGUST
2018
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قالت السلطات الأميركية الأحد 12 أغسطس/آب 2018، إن 6 حرائق ضخمة جديدة اندلعت في الولايات المتحدة؛ ما أدى إلى ارتفاع عدد الحرائق الضخمة المشتعلة بالفعل عبر البلاد إلى أكثر من 100، مع توقع اندلاع مزيد من الحرائق مطلع الأسبوع؛ بسبب صواعق البرق التي تضرب الأراضي الجافة. وأعلن المركز الوطني للتنسيق بين الوكالات أن أكثر من 30 ألف فرد، من بينهم رجال إطفاء من كل أنحاء الولايات المتحدة، ونحو 140 من أستراليا ونيوزيلندا، يكافحون هذه الحرائق التي أتت على أكثر من 1.6 مليون فدان. وقال جيريمي جرامز كبير خبراء الأرصاد الجوية في مركز التنبؤ بالعواصف في الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية بأوكلاهوما، في مقابلة يوم السبت: «نتوقع حدوث مزيد من الحرائق الجديدة اليوم». وأضاف أن من المتوقع أن تشهد أماكن بمنطقة جبال روكي عواصف رعدية جافة تؤدي إلى صواعق برق دون أمطار تُذكر، في حين أن شمال غربي الولايات المتحدة يواجه أوضاعاً مناخية خطيرة فيما يتعلق بالحرائق، تشمل الرياح القوية وانخفاض الرطوبة النسبية.
من قام بذلك؟
واتهمت السلطات الأميركية شخصاً ببدء إشعال حرائق الغابات جنوب ولاية كاليفورنيا؛ بسبب نزاع مع أحد جيرانه، حسبما جاء في موقع هيئة الإذاعة البريطانية BBC. وتسببت الحرائق، المعروفة باسم «النيران المقدسة»، بكاليفورنيا في إجلاء 21 ألف شخص، والقضاء على أكثر من 19 ألف هكتار من الغابات شمال سان دييغو بالولاية. وبدأت محاكمة فورست كلارك في مقاطعة أورانج بتهمة البدء في إشعال «النيران المقدسة»، وقالت وسائل إعلام إن المتهم انتابته عدة حالات اهتياج في أثناء جلسة الاستماع. وقد يواجه كلارك السجن مدى الحياة في حالة إدانته.
وقال المركز الوطني للتنسيق بين الوكالات إن رجال الإطفاء واجهوا يوماً آخر من درجات الحرارة المرتفعة جداً والرياح القوية يوم السبت. واجتاحت الحرائق ولايات من واشنطن إلى نيو مكسيكو، وكانت كاليفورنيا أكثر الولايات تضرراُ.

المصدر: بوست عربي

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