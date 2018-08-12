إصابة عشرات الفلسطينيين بمواجهات مع الاحتلال في القدس

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أصيب العشرات من المواطنين، في مواجهات مع قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، في مخيم شعفاط للاجئين الفلسطينيين، شمال شرقي القدس المحتلة.





وقال الناطق باسم حركة "فتح" في مخيم شعفاط ثائر فسفوس: إن "القوات الإسرائيلية اقتحمت المخيم، ودهمت عددا من المنازل، وفتشتها".

وأضاف فسفوس أنه "عقب اقتحام المخيم اندلعت مواجهات بين الجنود الإسرائيليين وشبان فلسطينيين استخدم خلالها الجنود قنابل الغاز والصوت، فيما رشقهم الشبان بالحجارة والزجاجات الحارقة"، وفق ما نقلته الأناضول.

وأشار إلى أن المواجهات أسفرت عن إصابة العشرات من الفلسطينيين بالاختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع، دون الإشارة لعدد محدد أو الحالة الصحية للمصابين.

وبين الحين والآخر تقتحم قوات الاحتلال مخيم شعفاط، ما يتسبب في وقوع مواجهات متكررة مع الشبان الفلسطينيين، يسفر عنها إصابات واعتقالات في صفوف الفلسطينيين.