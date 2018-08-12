living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مقتل 3 عناصر من الأمن الأردني باشتباكات في مدينة السلط

12
AUGUST
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أكدت الحكومة الأردنية أن اشتباكات عنيفة وقعت بين قوات الأمن ومنفذي عملية الفحيص فجر السبت في منطقة نقب الدبور بمدينة السلط وأسفرت عن مقتل 3 من رجال الأمن.

وأوضحت الناطقة الرسمية باسم الحكومة الأردنية، جمانة غنيمات، أن العملية الخاصة بملاحقة مطلوبين ومحاصرة مبنى سكني في السلط مرتبطة بالتفجير في مدينة الفحيص الواقعة قرب السلط الجمعة، مشيرة إلى أن المشتبه بهم رفضوا تسليم أنفسهم وبادروا بإطلاق نار كثيف تجاه القوة الأمنية المشتركة.

وأعلنت غنيمات أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على 3 أفراد من "الخلية الإرهابية".

كما أشارت الناطقة باسم الحكومة الأردنية إلى أن "الخلية إرهابية" هي من فجر المبنى السكني المنهار في السلط خلال المداهمة الأمنية بعد تفخيخه في وقت سابق.

وفي بيان مقتضب أصدرته مساء السبت، أعلنت غنيمات عن ارتفاع حصيلة القتلى بين قوات الأمن جراء الاشتباكات إلى 3 عناصر، كما نفت أنباء تحدثت عن سقوط قتيل رابع.

وأكدت غنيمات أن عملية المداهمة في السلط دخلت "مرحلة ثانية بتخطيط عالي الحرفية وبخطوات مدروسة للسيطرة للتأكد من عدم وجود مدنيين مهددين من قبل المشتبه بهم"، وبينت أنه "يتوقع أن تسمع أصوات نتيجة تطهير الموقع من المتفجرات"، فيما أهابت بالمواطنين الابتعاد عن موقع المداهمة.

وجرى تصريحات الناطقة باسم الحكومة على خلفية تقارير إعلامية تحدثت عن سماع دوي 4 انفجارات في منطقة المداهمة بالسلط.

بدوره، ذكر موقع "خبرني" الأردني، نقلا عن مصدر أمني، أن عدد المصابين جراء اشتباكات منطقة نقب الدبور وعملية المداهمة، الذين نقلوا إلى مستشفى السلط الحكومي، بلغ 21 شخصا.

وقال المصدر لـ"خبرني"، إن الإصابات تنوعت بين عسكريين ومدنيين، موضحا أن توافد الجرحى جراء الحادث إلى المستشفى مستمر.

كما نقلت "خبرني" أن الأجهزة الأمنية تداهم المبنى المنهار جزئيا في المنطقة للتحقق من وجود متفجرات.

وسبق أن أفادت صحيفة "الغد" بمقتل أحد عناصر الأجهزة الأمنية الذين كانوا يلاحقون المطلوبين على خلفية تفجير الفحيص والذين تحصنوا داخل عمارة في المنطقة، قبل أن يحدث تبادل إطلاق نار بين الجانبين.


وأدت المداهمة الأمنية لحدوث أزمة سير خانقة في المنطقة المحيطة وسط تواجد أمني كثيف ضرب طوقا حول المنطقة.

وقد أدى تفجير استهدف أمس الجمعة دورية من الدرك الأردني إلى مقتل شرطي وإصابة 6 آخرين في منطقة مهرجان الفحيص بمحافظة البلقاء (20 كم شمال غربي عمان).

وصنفت وزارة الداخلية الأردنية هذا الهجوم كعملية إرهابية، موضحة أنها نفذت بواسطة عبوة ناسفة بدائية الصنع.

العالم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout