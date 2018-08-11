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مضيفة تقاضي "يونايتد إيرلاينز" بسبب صور إباحية لها نشرها طيار

11
AUGUST
2018
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 اتهمت مضيفة طيران تعمل في شركة "يونايتد إيرلاينز" الشركة بالتقاعس عن حمايتها، بعد أن نشر طيار صورا إباحية لها على الإنترنت، بحسب وثائق قضائية رفعت أمام محكمة اتحادية في سان أنطونيو بولاية تكساس الأميركية.

وأشارت الدعوى، التي رفعتها لجنة تكافؤ فرص العمل، إلى أن الشركة تخاذلت عن ردع سلوك الطيار، وتقويمه حتى بعد تقديم المضيفة للعديد من الشكاوى.

وردت الشركة في بيان بأنها فحصت المزاعم التي وردت في الشكوى، وأنها تختلف مع وصف لجنة تكافؤ فرص العمل للأمر، مؤكدة أن "لا تتساهل مع التحرش الجنسي في أماكن العمل، وستدافع بقوة عن نفسها في تلك القضية".

وذكرت الدعوى القضائية أن المضيفة والطيار كانا على علاقة أنهتها هي بعد أن رفض التوقف عن نشر منشورات مسيئة شملت اسمها ووظيفتها ومعلومات عن عملها.

وأوضحت أن الطيار وجه أحد المنشورات للركاب وقال فيه "ابحثوا عنها عندما تسافرون" لأنها "سبب جديد "للسفر في سماوات ودية " في إشارة للشعار الإعلاني للشركة.

ولفتت إلى أن المنشورات التي نشرها الطيار على عدة مواقع على الإنترنت شاهدها زملاء المضيفة مما أثر بشدة على أجواء العمل حولها.

 

المصدر: ch23news

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