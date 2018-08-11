إحباط هجوم انتحاري بالقرب من كنيسة بمصر ومقتل المنفذ

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أحبطت قوات الأمن المصرية هجوما انتحاريا، اليوم السبت، بالقرب من كنيسة العذراء بشبر الخيمة، وقتلت منفذ الهجوم.

وذكرت وسائل إعلام مصرية أن المهاجم كان يرتدي حزاما ناسفا وحاول التسلل وسط الأقباط المحتفلين بمولد "العذراء" بكنيسة السيدة العذراء بشبرا لتفجير نفسه وسط أكبر حشد من الأقباط.

وأوضحت أن الإجراءات الأمنية المشددة بمحيط الكنيسة دفعته للتراجع ومحاولة تفجير نفسه أعلى كوبري "مسطرد"، مما أدى إلى انفجار الحزام الناسف ومصرعه على الفور دون سقوط أي ضحايا أو إصابات.

وتشهد كنيسة السيدة العذراء بمسطرد احتفالات مولد "العذراء" بداية من يوم 7 آب وحتى اليوم، ختام المولد ونهاية الاحتفال.