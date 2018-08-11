مدير أغلى شركة في التاريخ على موعد مع ترامب على العشاء

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أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه سيجتمع يوم الجمعة، مع تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة "أبل" للإلكترونيات لبحث استثماراتها.

وكتب الرئيس الأمريكي في صفحته على موقع "تويتر": "أنا في انتظار اجتماع الليلة على العشاء مع تيم كوك من أبل. إنه يستثمر الكثير من المال في الولايات المتحدة".

وبلغت القيمة السوقية لـ"أبل"، مؤخرا مستوى تريليون دولار لتصبح أول شركة في التاريخ تبلغ هذا المستوى القياسي، متجاوزة شركة "أمازون"، متوجة بذلك ارتفاعا استمر لعقد من الزمان، بعد أن بدأت نشاطها في الفناء الخلفي لمنزل مؤسسها ستيف جوبز عام 1976.

ودعمت الشركة مكانتها بتسويق جهاز "أيفون" الخاص بها في كل مكان في العالم، والذي حولها من مشغل متخصص في أجهزة الكمبيوتر الشخصية إلى قوة عالمية تشمل الترفيه والاتصالات.

يذكر أن دونالد ترامب الآتي إلى رئاسة الولايات المتحدة من عالم المال والأعمال يهتم كثيرا بنظرائه المستثمرين في الاقتصاد الأمريكي، ويولي رجال الأعمال جلّ اهتمامه.